На боці України проти армії РФ воюють представники 55 країн світу

Спікер Міжнародного легіону Дам'єн Магру повідомив, що проти армії РФ на території України воюють представники 55 країн, повідомляє Українська правда.

"У нас є представники країн усіх частин світу, всіх континентів, навіть так далеко, як Бразилія, Південна Корея, Австралія".

За словами Магру, серед представників Міжнародного легіону найбільше громадян США та Великої Британії, за ними за кількістю йдуть громадяни Польщі та Канади, представники країн Балтії та північних країн, включаючи Фінляндію.

Магру наголосив, що Інтернаціональний легіон перебуває у складі Збройних сил України, тому фінансується українською армією.

Він уточнив, що всі легіонери отримують таку саму зарплату, як і будь-які інші військовослужбовці українських Збройних сил, і тому не можуть вважатися найманцями.

Він пояснив, що згідно з міжнародним правом, першочерговою мотивацією найманців є фінансування і вони мають отримувати більше грошей, ніж військові армії, за які вони борються.

"Тому за визначенням ми не можемо бути найманцями згідно з міжнародним правом. Більше того, у нас є всі документи згідно з українським законодавством, які доводять, що ми є повноправними службовцями Збройних сил України".