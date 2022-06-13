ОВА: у Запорізькій області скорочується комендантська година

З 14 червня 2022 року в Запорізькій області скорочується дія комендантської години, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram начальника Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Стара.

"Підписав наказ про зміну тривалості комендантської години. З сьогоднішнього дня вона буде починатися о 23:00 і триватиме до 05: 00 ранку" , - зазначив він.

Він також доручив міській владі Запоріжжя забезпечити сприятливі умови для роботи бізнесу, а також безперешкодної роботи громадського транспорту у вечірній час.

Зазначимо, до цього комендантська година в регіоні починалася о 22:00.

Нагадаємо, минулого тижня Запорізька область вводила затяжну комендантську годину в окупованих районах.