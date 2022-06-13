Міноборони: у Чорному морі знаходяться шість кораблів РФ із ракетами "Калібр"

У Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Відзначу, що в готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет".

Мотузяник зазначив, що російські військові кораблі в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Ведуть розвідку і намагаються надавати вогневу підтримку своїм війська на Приморському напрямку.

Агресор також продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-зіхідній частині Чорнго моря.