Зеленський: Маріуполь знову звільнять від російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що тимчасово захоплений військами РФ Маріуполь буде звільнено від окупантів, як і вісім років тому, повідомляє Новое время.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний" , — йдеться у заяві президента в Telegram.

Зеленський додав, що Україна звільнить усі населені пункти, куди прийшли окупанти.

Маріуполь заблокований військами РФ понад три місяці. Дії оккупантів призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Росіяни розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.