Поліція: на Київщині виявлено масове поховання мирних жителів

У районі села Мироцьке Бучанського району Київської області виявили масове поховання мирних мешканців, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова поліції регіону Андрій Нєбитов у Facebook.

"Сім цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове поховання розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району. У багатьох жертв були зв'язані руки та прострілені коліна" , - розповів він.

За словами Нєбитова, спеціалісти вже почали працювати над ідентифікацією загиблих.

Після втечі російських окупантів із Київської області світ побачив результати їхнього звірства, жертвами якого стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та Житомирській трасі виявили тіла закатованих і вбитих росіянами мирних жителів.

Після ексгумації тіл у Бучі виявили 412 загиблих українців. 90% цивільних, які загинули під час захоплення міста російськими окупантами, було розстріляно. Загалом у Київській області після звільнення від російських загарбників ексгумовано понад 1300 цивільних тіл.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що різанина, яку російські окупанти влаштували в Бучі, була умисною. Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що російські військові склали списки мешканців міста, яких вони збиралися вбити.

Лідери західних країн рішуче засудили воєнні злочини російської армії та закликали до розслідування та притягнення винних до відповідальності.