Digi24: у Румунії підтвердили перший випадок мавпячої віспи

Міністерство охорони здоров’я Румунії в понеділок підтвердило перший випадок мавпячої віспи в країні, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Digi24.

Хворобу виявили у 26-річного чоловіка з Бухареста. Вона почалася чотири дні тому, а напередодні його ушпиталили.

Медики повідомили, що стан чоловіка з мавпячою віспою задовільний, він отримує симптоматичне лікування і перебуває в ізоляції.

За даними румунського МОЗ, пацієнта, імовірно, заразив його близький родич, який нещодавно подорожував у кілька європейських країн із численними випадками мавпячої віспи.

Протягом травня в Румунії виявили одну підозру на мавпячу віспу і ще одну – в румунського громадянина в Греції, але всі вони виявилися вітряною віспою.

Нагадаємо, минулого тижня мавпячу віспу вперше підтвердили в Польщі. Пацієнта, в якого виявили хворобу, вже виписали з лікарні, передає "Польське радіо".

Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці.

Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.

За останніми даними ВООЗ, у світі підтвердили 780 випадків мавпячої віспи у 27 країнах, зокрема і в межах Європейського Союзу.

Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу. А британські органи охорони здоров’я рекомендують 21-денний карантин для близьких контактів хворих.

Водночас Європейський центр з попередження і контролю захворювань вважає низьким ризик масштабного поширення мавпячої віспи серед населення загалом.