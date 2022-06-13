У Донецькій ОДА назвали кількість загиблих та депортованих маріупольців

Згідно з попередніми даними в Маріуполі за час повномасштабної російської агресії загинуло понад 22 тисячі людей і понад 50 тисяч жителів міста були депортовані, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Донецької обласної державної адміністрації.

"лише за попередніми даними в Маріуполі було вбито понад 22 тисячі мирних жителів, понад 50 тисяч - депортовано до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області. Мешканці Маріуполя, які залишились в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання" , — йдеться у повідомленні.

За даними влади, російські окупанти постійними обстрілами зруйнували майже 90% житлового фонду Маріуполя, зруйновані або зазнали пошкоджень майже всі лікарні, дитячі садки, школи. У місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.

Як повідомлялось, на початку червня російські окупанти зупинили практику проходження фільтрації на території Маріуполя. Тепер городяни змушені для проходження фільтрації виїжджати у села Микільське чи Безіменне.