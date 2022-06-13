З початку війни Держслужба зайнятості працевлаштувала 93 тис. українців

За три місяці після російського вторгнення Державна служба зайнятості працевлаштувала 93 тис. українців, повідомляє UBR.

Про це йдеться на сайті ДСЗ.

На період війни було спрощено форми заяв про надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.

Найчастіше нове робоче місце українцям вдавалося знаходити у сільському господарстві – 38%, переробній промисловості – 14%, торгівлі – 12%.

Наразі реєстрація безробітних відбувається таким чином:

особисто при відвідуванні центру зайнятості;

через державний веб-портал електронних послуг або програму "Дія";

для осіб, що перебувають у зоні бойових дій – за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (через Google-форми, чат-бот, електронну пошту тощо).

З початку березня ДСЗ було зареєстровано 23 тис. внутрішньо переміщених осіб. Нову роботу за сприяння служби знайшли майже 4 тис. із них.

Як зазначили у держустанові, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які перебувають на території, де ведуться бойові дії та при цьому мають нерозірвані трудові відносини, можуть зробити це в односторонньому порядку, завітавши до відділення центру зайнятості.