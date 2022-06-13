Столтенберг: Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція зробила важливі кроки для задоволення вимог Туреччини для схвалення заявки країни на вступ до Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав, виступаючи на прес-конференції із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон, пише The Guardian.

"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО із новими зобов'язаннями перед союзниками", - сказав він.

"Це два важливі кроки для вирішення проблем, порушених Туреччиною", - додав генсек Альянсу.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирушив до Фінляндії та Швеції для переговорів на тлі блокування Туреччиною заявок цих країн на вступ.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів мають дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Водночас Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу до НАТО – видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.