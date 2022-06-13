Гайдай: всі мости, що ведуть до Сєверодонецька, зруйновані

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до міста, але запевнив, що українські військові там не заблоковані, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай повiдомив у Facebook.

"Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.

Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.

Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.

Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах".

Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.

Водночас, евакуація з міста – неможлива.

Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.

За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.