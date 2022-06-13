МВС: у Вінницькій області авто зіткнулося з автобусом, загинуло четверо людей

У Вінницькій області сталася ДТП за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса. Внаслідок аварії загинули четверо людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Аварія сталася близько 16:50 у селі Кунка, Гайсинського району у понеділок, 13 червня. Легковий автомобіль під час руху зіткнувся із пасажирським автобусом Запоріжжя-Прага, який перевозив 11 пасажирів.

Внаслідок аварії загинули троє людей, які перебували в автомобілі. Одного тяжко пораненого доправили до лікарні, проте він помер.