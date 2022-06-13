"Рамштайн-3": Резніков та Залужний обговорили поставки зброї з послом США
Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та посол США Бріджит Брінк у понеділок обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter повідомилили Олексій Резніков та Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".
"Разом із головнокомандувачем української армії Валерієм Залужним відбулася продуктивна зустріч із послом США у Києві. Ми обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну. Впевнені у подальшому плідному співробітництві", - зазначив Олексій Резніков.
Бріджит Брінк зазначила, що разом зі своєю командою "ми повністю зосереджені на тому, щоб Україна отримала можливості, необхідні для своєї оборони".
"Обговорила з генералом Залужним і міністром Резніковим, як продовжувати зміцнювати Україну на полі бою", - зазначила посол.
Глава Пентагону раніше підтвердив наступну зустріч формату "Рамштайн" щодо зброї для України під час його візиту до Брюсселя в червні. Зустріч запланована на 15 червня.