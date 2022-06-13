"Рамштайн-3": Резніков та Залужний обговорили поставки зброї з послом США

Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та посол США Бріджит Брінк у понеділок обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter повідомилили Олексій Резніков та Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Разом із головнокомандувачем української армії Валерієм Залужним відбулася продуктивна зустріч із послом США у Києві. Ми обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну. Впевнені у подальшому плідному співробітництві" , - зазначив Олексій Резніков.

Бріджит Брінк зазначила, що разом зі своєю командою "ми повністю зосереджені на тому, щоб Україна отримала можливості, необхідні для своєї оборони".

"Обговорила з генералом Залужним і міністром Резніковим, як продовжувати зміцнювати Україну на полі бою" , - зазначила посол.

Ukrainian Armed Forces fight with remarkable resolve. My team and I are totally focused on getting Ukraine the security assistance it needs to defend itself. @oleksiireznikov and Gen Zalushzny discussed how we can continue to strengthen Ukraine's hand on the battlefield. pic.twitter.com/jwVNGfhrUO — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 13, 2022

Глава Пентагону раніше підтвердив наступну зустріч формату "Рамштайн" щодо зброї для України під час його візиту до Брюсселя в червні. Зустріч запланована на 15 червня.