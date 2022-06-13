Британія хоче відмовитися від частини угоди щодо Brexit через Північну Ірландію

Уряд Великої Британії в понеділок оприлюднив план змін до угоди про вихід із Європейського Союзу, затвердженої у 2020 році, для вирішення проблеми руху товарів до Північної Ірландії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Уряд розробив законопроєкт, яким пропонується внести зміни в так званий Північноірландський протокол, ухвалений під час підписання угоди про Brexit. Зміни стосуватимуться чотирьох аспектів: "складного процесу розмитнення, негнучких регулювань, невідповідностей в оподаткування й витратах і питань демократичного управління".

На практиці йдеться про скасування частини документів, необхідних для перевірки товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з решти Великої Британії, і навпаки, а також вирішення будь-яких торгових суперечок незалежним арбітражем, а не Судом ЄС.

Британський уряд стверджує, що Північноірландський протокол не зміг вирішити цих проблем, а вони своєю чергою підривають Страстноп’ятничну угоду 1998 року, яка поклала край громадянській війні в Північній Ірландії.

"Після 18 місяців обговорень із ЄС Британія все ще віддає перевагу переговорам для вирішення проблем, закладених у Протоколі. Але ЄС повинен мати волю для зміни самого Протоколу. Міністри вважають, що серйозна ситуація в Північній Ірландії означає, що на зволікання часу немає" , – йдеться в повідомленні.

ЄС раніше наголошував, що одностороння зміна домовленостей щодо Brexit є порушенням міжнародного права. Водночас Лондон наполягає, що зміни означають єдність Сполученого Королівства.

Критикували позицію британської влади і республіканці – партії, що в Північній Ірландії виступають за возз’єднання з Ірландією. Це зокрема "Шинн Фейн", який на останніх виборах здобув більшість голосів.

Натомість Демократична юніоністська партія вважає, що британський уряд не порушує міжнародне право намаганням внести односторонні зміни до Північноірландського протоколу.

Нагадаємо, функціонування кордону на острові Ірландія від початку було одним з найчутливіших питань у перемовинах про Brexit. Рішення змістити митний контроль у порти, аби залишити "прозорим" кордон між Ірландією-членом ЄС і Північною Ірландією - частиною Британії, спричинило логістичні проблеми і залишило невдоволеними юніоністів, які вбачають у цьому посягання на належність регіону до складу Сполученого Королівства.

З іншого боку, "прозорий кордон" на острові є частиною угоди 1998 року, яка поклала край тривалому конфлікту у регіоні, і це принципово важливо для ірландських націоналістів.

Ситуація знову загострилася із завершенням виборів у Північній Ірландії - Демократична юніоністська партія відмовилася формувати уряд з переможцями "Шинн Фейн", якщо вони не погодяться вимагати суттєвих змін до угоди про Brexit.