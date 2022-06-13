Anadolu: Ердоган на саміті НАТО відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на саміті НАТО в Мадриді відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє найбільше турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Видання пише, що Управління комунікацій президента Туреччини напередодні саміту проведе 17 червня у Брюсселі панельну дискусію, щоб обговорити майбутнє НАТО після війни в Україні. Турецькі дипломати намагатимуться донести своє бачення світу. Крім того, перед самим самітом 28 червня буде проведено ще одну панель у Мадриді.

"Очікується, що президент Ердоган підкреслить, що Туреччина не піде на компроміс зі своєю позицією щодо країн, які підтримують тероризм та терористичні організації на саміті НАТО" , - пише Anadolu.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді.

Туреччина вимагає письмових гарантій від Фінляндії та Швеції щодо зняття обмежень на збройовий експорт та відмови від підтримки представників "Робітничої партії Курдистану" перед тим, як вона погодиться на їх вступ до НАТО.