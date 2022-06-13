Лукашенко заявив про необхідність розширення функцій КДБ

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко в понеділок заявив про необхідність розширення функцій Комітету державної безпеки, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Він нагадав, що раніше у Білорусі вже ухвалили рішення про посилення армії та міністерства надзвичайних ситуацій, чиїм працівникам видали табельну зброю.

"Настала черга нам серйозно подивитися на нашу основну спецслужбу – КДБ. Зрозуміло, що ситуація ускладнилася у світі, спецслужби з кожним роком набувають дедалі більшого значення для діяльності тієї чи іншої держави" , – додав Лукашенко.

Самопроголошений президент додав, що потрібно здійснити "не якісь там легкі зміни Комітету держбезпеки", а розширити функціонал відомства – але не зміг сформулювати, про що саме йдеться.

"Посилювати, можливо, чинні (функції). Я маю на увазі розвідку, контррозвідку, захист конституційного ладу, антитерористичну діяльність. Це у будь-якій країні хліб спецслужб подібного роду. Звичайно, треба посилювати діяльність деяких напрямків. Десь, можливо, створювати нові. Особливо через ту інформаційну безпеку, яка має бути в країні, і ту гібридну війну, яка розгорнута не лише проти Білорусі" , – додав він.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".