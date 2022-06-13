Над Харківською областю українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52

Над Харківською областю українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, він упав на тимчасово окуповану територію, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила 93-а ОМБр Холодний Яр.

"Сьогодні (13 червня - ред.) по обіді на Ізюмському напрямку Харківської області зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників".

Вертоліт росіян впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулігівка та Довгенько.

Інформацію про збитий ворожий гелікоптер УП також підтвердили поінформовані джерела.

Станом на ранок 13 червня українські захисники повідомили, що знищили 178 російських вертольотів та 213 літаків.