Маляр: Росія випробовує нові зразки зброї проти українців

Маляр: Росія випробовує нові зразки зброї проти українців

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти випробовують в Україні нові зразки зброї, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського марафону в понеділок, 13 червня, Маляр нагадала, що Росія використовує в Україні широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї:

«...Ба більше, у них частина озброєння на випробуваннях, на дослідженнях. Вони фактично використовують цю війну для випробування своїх нових зразків зброї, і все це тут застосовується. Якась зброя у них тут проходить "успішне" випробування, деякі зразки виявляються надзвичайно роздутими за своїми якісними характеристиками… На жаль, Росія порушує всі норми та звичаї війни, воюючи з Україною».

Заступниця міністра додала, що російська армія перевершує українську за кількістю особового складу та озброєння «в рази», і для паритетної відповіді Україні потрібне озброєння.

Раніше 13 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна потужна наступальна зброя, бо без неї війна затягується та збільшується кількість жертв.

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