Berlingske: Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ Данії
Президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе пресконференцію для засобів масової інформації Данії, повідомляє Європейська правда.
Про це пише Berlingske.
Цей захід стане першою пресконференцією Зеленського в Данії – раніше він уже через відеозв’язок виступав у парламенті країни й на головній площі Копенгагена.
Зазначається, що пресконференцію організували медіагрупа Berlingske Media і посольство України в Данії.
Захід відбуватиметься англійською мовою із синхронним перекладом українською і розпочнеться об 11:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом).
Данію називають однією з країн, яка виступає проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підтвердила, що в Євросоюзі немає консенсусу щодо надання статусу кандидата Україні, але сподівається на позитивне рішення.
Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.