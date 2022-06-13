Зеленський закликав Шольца відмовитися від балансування між Україною і РФ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою, повідомляє Європейська правда.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.

"Він (Шольц) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією" , – вважає Зеленський.

На думку глави держави, підхід Берліна, за якого потрібно продовжувати відносини з Києвом і Москвою так, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибним.

Також Зеленський нагадав Німеччині невиконання обіцянок щодо постачання зброї в Україну.

"Німеччина дещо пізніше за наших сусідів почала постачання зброї (до України). Це факт" , – наголосив глава держави.

Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.

На думку президента України, глава уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.