Bloomberg: Німеччина виділить до 10 млрд євро колишній дочірній компанії "Газпрому"
Німецький уряд готується виділити мільярди євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства російської компанії" Газпром", які на сьогодні знаходиться під контролем енергетичного регулятора, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Bloomberg.
Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають, і плани можуть змінитися.
Передбачається, що ці гроші допоможуть стабілізувати фінансове становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як в Gazprom Germania була введена тимчасова адміністрація, російська сторона обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ на спотовому ринку за вищими цінами.
Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам. Крім того, у компанії є роздрібний бізнес, який забезпечив п'яту частину комерційного газу Великобританії в 2020 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому"і " Роснефти".
Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.