ОВА: у Сумській області росіяни з безпілотника вбили людину, ще двоє поранено

Росіяни продовжують обстріл Сумської області. Сьогодні, 13 червня, російський безпілотник скинув вибухівку, від якої дві людини травмовані, а одна загинула, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, після 12:00 росіяни відкрили мінометний вогонь — 14 вибухів в Есманській громаді.

"Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (Гранатометний постріл). Внаслідок вибуху дві людини поранені, одна загинула" , — написав Живицький.

Він додав, що близько 17:00 громаду ще й обстріляли з мінометів – 30 прильотів.