Німеччина передасть Україні систему протиракетної оборони, - Шольц
Берлін має намір розширити свою військову допомогу Україні і поставити ЗСУ додаткові одиниці зброї, серед яких – сучасні системи ППО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Ми суттєво розширимо нашу підтримку української армії. Ми поставимо Україні зокрема сучасний комплекс протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії", - заявив Шольц.
Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.