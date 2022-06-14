Гайдай: російські війська нищать підприємство “Азот” у Сєвєродонецьку

Російські окупанти у Сєвєродонецьку артилерійським вогнем знищують багатоповерхівки та "Азот". За добу в області знищено 33 будинки, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград.

Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Гайдай, російські війська намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.