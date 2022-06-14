Окупанти з Ураганів обстріляли Дніпропетровську область

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у ніч проти 14 червня російські окупанти вели вогонь територією Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

За його словами, під обстріл потрапили Криворізький та Синельниківський райони.

Агресори вдарили по Апостолівській та Покровській громадах із РСЗВ Ураган. Попередньо місцеві жителі не постраждали.

У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.