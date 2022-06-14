Генштаб: РФ втратила в Україні близько 32,5 тис. військових
У ході російського вторгнення в Україну загинуло близько 32 500 військових армії РФ.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати противника під час війни з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1434 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
- артилерійських систем – 721 (+3) од,
- РСЗВ - 229 (+3) од,
- засобів ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
- спеціальної техніки - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.