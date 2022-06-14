Генштаб: РФ втратила в Україні близько 32,5 тис. військових

Генштаб: РФ втратила в Україні близько 32,5 тис. військових
Фото: Facebook

У ході російського вторгнення в Україну загинуло близько 32 500 військових армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати противника під час війни з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1434 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
  • артилерійських систем – 721 (+3) од,
  • РСЗВ - 229 (+3) од,
  • засобів ППО - 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
  • спеціальної техніки - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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