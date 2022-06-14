Генштаб: РФ втратила в Україні близько 32,5 тис. військових

У ході російського вторгнення в Україну загинуло близько 32 500 військових армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати противника під час війни з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1434 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,

артилерійських систем – 721 (+3) од,

РСЗВ - 229 (+3) од,

засобів ППО - 97 (+0) од,

літаків – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),

крилатих ракет - 125 (+0),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,

спеціальної техніки - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.