Британська розвідка: У РФ можуть виникнути проблеми із запасами зброї

За оцінкою британської розвідки, незважаючи на збільшення Росією фінансування військових витрат, країна матиме проблеми з поповненням запасів техніки через вплив санкцій Заходу та брак досвіду в деяких сферах, повідомляє Українська правда.

10 червня перший заступник керівника Військово-промислової комісії РФ спрогнозував, що державні витрати на армію зростуть на 600-700 млрд рублів, що може означати збільшення фінансування близько 20%.

"Держфінансування дозволить оборонпрому країни повільно мобілізуватися для того, щоб задовольняти потреби, що виникають через війну проти України. Проте із задоволенням багатьох цих потреб можуть бути проблеми, частково - через ефект санкцій та нестачу досвіду. З виробництвом у РФ високоякісної оптики та передової електроніки, швидше за все, є труднощі, і це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні" , - зазначають в огляді британської розвідки.

Щодо бойових дій наголошується, що оперативні зусилля РФ і надалі зосереджені навколо Сєвєродонецька. Також уперше за кілька тижнів, можливо, відбувся невеликий поступ у районі Харкова.

У попередньому огляді повідомлялося, що найближчими місяцями форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.