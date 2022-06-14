ОВА: окупанти обстріляли Харківську область, є жертви
Минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів загинула людина, а п'ятеро поранені, серед яких троє - діти.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. Унаслідок обстрілів поранені діти 11 та 17 років, а також дитина 3 місяців, її мати загинула.
Також у Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м, додав Синєгубов.
"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичне та готує наступ на Слов'янськ", - йдеться в повідомленні.