ОВА: окупанти обстріляли Харківську область, є жертви

Минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів загинула людина, а п'ятеро поранені, серед яких троє - діти.

Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. Унаслідок обстрілів поранені діти 11 та 17 років, а також дитина 3 місяців, її мати загинула.

Також у Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м, додав Синєгубов.