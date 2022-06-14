Експерти: З Росії можуть втекти понад 15 тис. мільйонерів

Аналітики агентства Henley&Partners прогнозують, що цього року Росію можуть залишити понад 15 тисяч громадян зі статком, що перевищує 1 млн доларів, повідомляє Ділова столиця.

Дослідження агентства присвячено глобальній економічній міграції.

"Росія втрачає мільйонерів. Заможні люди все більше емігрують з Росії щороку протягом останнього десятиліття. Це раннє попередження про проблеми, з якими стикається країна. Розвал великих країн завжди передував прискоренню еміграції багатих людей, які часто їдуть першими, оскільки у них є для цього засоби" , — прокоментував аналітик Ендрю Амойлс.

Експерти також зазначають, що США та Великобританія стали набагато менш зручними для еміграції росіян: тепер до їхнього стану можуть виникнути юридичні та етичні питання.

За прогнозами аналітиків, найпривабливішою країною для еміграції багатих людей будуть Об'єднані Арабські Емірати. Серед інших можливих напрямів — Австралія, Сінгапур, Ізраїль, а також Мальта, Монако та Маврикій.

Україну, за оцінкою авторів дослідження, до кінця року можуть залишити приблизно 2800 мільйонерів – це 42% усіх громадян із мільйонним статком.