Україна домовилася з Нідерландами про обмін готівкової гривні

Національний банк України підписав угоду з центральним банком Нідерландів щодо обміну готівкової гривні на євро для українців.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко у Facebook.

"Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 000 грн на одну особу" , - йдеться в повідомленні.

Шевченко додав, що підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.

Раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.