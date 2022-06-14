Україна домовилася з Нідерландами про обмін готівкової гривні
Національний банк України підписав угоду з центральним банком Нідерландів щодо обміну готівкової гривні на євро для українців.
Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко у Facebook.
"Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 000 грн на одну особу", - йдеться в повідомленні.
Шевченко додав, що підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.
Раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.