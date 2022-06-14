Македонський прем'єр відмовився їхати до Києва
Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не поїде до Києва з албанським та чорногорським колегами, пояснюючи це напруженим графіком, повідомляє Ділова столиця.
"Запрошення… стосується дуже завантаженого періоду у графіку прем’єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь", – пише пресцентр політика.
"Наша підтримка України і хороброго українського народу є однозначною. Ми вдячні за запрошення до візтиу та сподіваємося скоро реалізувати його", – додали там.
Нагадаємо, 13 червня Прем'єр-міністри Албанії та Північної Македонії Еді Рама та Димитар Ковачевський підтримали пропозицію прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати українську столицю.