Без документів, але з обмеженням. Як зняти готівку з картки без банкомата

Без документів, але з обмеженням. Як зняти готівку з картки без банкомата
Фото: Facebook

Крім банкоматів, готівку з картки в Україні можна зняти на касах у магазинах, АЗС та аптеках. Максимальна сума - 6 тисяч гривень.﻿ Про це, з посиланням на роз'яснення НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зняття готівкової гривні з рахунків

Під час воєнного стану з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі до 100 тис. грн на день. Банкомати видають гроші, інкасатори по можливості підкріплюють їх готівкою.

Альтернативні методи зняття готівкової гривні

Крім зняття готівки з банкоматів, у разі гострої потреби в готівці можна отримати її в підприємствах торгівлі.

Щоб отримати готівку в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (потрібно уточнювати можливу суму видачі на касі торговця).

Перелік закладів, інформацією про яких володіє НБУ (він не остаточний і може змінюватися).

Супермаркети та магазини

  • АТБ-Маркет (6 000 грн)
  • Сільпо (6 000 грн)
  • Фора (6 000 грн)
  • FOZZY (6 000 грн)
  • VARUS (6 000 грн)
  • NOVUS (до 500 грн)
  • ROSHEN (до 500 грн)
  • ЛотОК (6 000 грн)
  • Thrash! (6 000 грн)
  • Точка (6 000 грн)
  • Сім23 (до 2 000 грн)
  • EVA (до 2 000 грн

Мережі АЗС

  • ОККО (6 000 грн)
  • Укрнафта (до 5 000 грн)
  • БРСМ-Нафта (до 500 грн)
  • WOG (6 000 грн)

Аптеки

  • Біла ромашка (6 000 грн)
  • Аптека Доброго Дня
  • Аптека АНЦ (6 000 грн)
  • Аптека Копійка
  • Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
  • Аптека оптових цін
  • МедСервіс (6 000 грн)

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