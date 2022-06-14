Ціна пального в США досягла історичного максимуму

Американська автомобільна асоціація повідомляє, що пальне в США наразі найдорожче за всю історію Америки. Ціна сягнула $5 за галон (46 грн за літр), повідомляє 24 Канал.

За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і досягла рекордної позначки $5 за галон.

Це рекордний рівень, досягнутий після кількох місяців стрімкого зростання цін на пальне. Рік тому середня ціна на галон бензину у США становила $3,07.

Підвищення цін на пальне слідує за неухильним зростанням цін на нафту, які різко впали в перші періоди паніки навколо COVID-19 через падіння попиту, але знову зросли в міру відновлення світової економічної активності. Наразі барель сирої нафти продається в Лондоні і Нью-Йорку за ціною понад $120.

Згідно з урядовими даними, загальні ціни на енергоносії в США у травні зросли майже на 35% порівняно з тим самим місяцем торік. Це сприяло загальному зростанню споживчих цін у США, які у травні підскочили на 8,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало рекордним зростанням за останні 40 років.

На публіку Джозеф Байден критикує американську нафтову промисловість і застерігає, що енергетичним компаніям не варто “зловживати проблемами, створеними війною в Україні, для отримання надмірного прибутку і підвищення цін”.