США виділять $7,6 млрд на подолання продовольчої кризи

Сполучені Штати разом із союзниками активно протистоятимуть глобальній продовольчій кризі, що загострилася після початку російської агресії проти України, повідомляє Новое время.

"Неспровокована війна Кремля в Україні прискорює глобальну кризу продовольчої безпеки. Сполучені Штати вживають заходів і пообіцяли надати гуманітарну продовольчу допомогу у розмірі $2,6 млрд, щоб допомогти подолати голод, а протягом наступних п’яти років — ще $5 млрд" , — сказано у заяві.

У Держдепі додали, що якщо у 2021 році брак продовольства відчували 193 млн осіб, то до кінця 2022 року їх кількість зросте ще на 40 млн.