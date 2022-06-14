Колаборанти на Херсонщині пригрозили звільняти чиновників, які не пропагують "русскій мір"

Пособник російських загарбників у Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада звільнятиме чиновників, якщо вони саботуватимуть роботу на окупантів і не доноситимуть до населення позицію про "майбутнє регіону у складі Росії", повідомляє Українська правда.

"Всі ті, хто саботує роботу на місцях, всі ті, хто не дає в селах конкретної, чіткої позиції щодо нашого майбутнього розвитку у складі Російської Федерації, будуть найближчим часом звільнені. Багато хто буде просто покараний" , – повідомив Стремоусов .

Тим часом в Офісі президента заявляють, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від Херсона і завдають масованих артилерійських ударів по скупченню супротивника.