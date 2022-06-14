ДБР: командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" оголосили про підозру

Українські правоохоронці оголосили про підозру у державній зраді командиру фрегата Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ Григорію Бреєву. Про це, з посиланням на ДБР, повідомляє Новое время.

Під час окупації РФ Криму у 2014 році капітан другого рангу відмовився виконати наказ українського командування про передислокацію та перейшов на бік ворога.

Крім того, з початком повномасштабного вторгнення російських військ уродженець Вінницької області віддавав накази про запуск крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Відповідно до ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.