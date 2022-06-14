Андрющенко: Окупанти планують відкрити зруйнований драмтеатр у Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти анонсували відкриття міського драмтеатру, під завалами якого загинули сотні мирних жителів, повідомляє Новое время.

Згідно з оголошенням окупантів, театр хочуть відкрити 10 вересня "двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою".

"Танок на кістках, спектакль на могильнику. І все організовують окупанти разом із колаборантами. Коли наступного разу цинічна росія знову почне щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення" , - резюмував Андрющенко.

Російські війська розбомбили Драмтеатр у Маріуполі, де в укритті перебували понад 1300 людей, 16 березня. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що у театрі загинули близько 300 людей.

Агентство Associated Press за підсумками розслідування повідомило, що в результаті удару Росії по драмтеатру загинули 600 людей.