Апеляційний суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Апеляційний суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Рух "Чесно" повідомив, що Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію "Наші", яку Міністерство юстиції вважає проросійською, повідомляє Ділова столиця.

Лідером партії "Наші" є екснардеп Євгеній Мураєв.

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Це вже четверта заборонена партія, що вважається проросійською. Сьогодні суд розглядатиме справи щодо ще 4 політсил, зокрема — партій Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії заявило, що Кремль після вторгнення в Україну планує встановити у Києві маріонетковий проросійський уряд. Роль лідера окупаційної влади Москва начебто відводила Євгенію Мураєву. Сам Мураєв назвав "нісенітницею" цю інформацію.

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