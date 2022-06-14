Апеляційний суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Рух "Чесно" повідомив, що Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію "Наші", яку Міністерство юстиції вважає проросійською, повідомляє Ділова столиця.

Лідером партії "Наші" є екснардеп Євгеній Мураєв.

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Це вже четверта заборонена партія, що вважається проросійською. Сьогодні суд розглядатиме справи щодо ще 4 політсил, зокрема — партій Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії заявило, що Кремль після вторгнення в Україну планує встановити у Києві маріонетковий проросійський уряд. Роль лідера окупаційної влади Москва начебто відводила Євгенію Мураєву. Сам Мураєв назвав "нісенітницею" цю інформацію.