Кабмін розширив перелік послуг критичного імпорту

Уряд розширив список послуг критичного імпорту, включивши до нього низку товарів та послуг, повідомляє Корреспондент.

Так, до списку додані послуги посередників з оптової торгівлі, юридичні послуги, аудит та податковий консалтинг, послуги у сфері прав інтелектуальної власності, інжинірингові, архітектурні та інженерні послуги, послуги з формування документів та звітності та консультаційні послуги, послуги із сертифікації продукції.

Також до нього включено такі послуги, як ремонт салонів автомобілів, локомотивів та вагонів, підписки на інтернет-платформи та інші доступи до програм, а також інші інформаційні послуги, послуги з розробки лікарських засобів.

Крім того, у переліку поштові послуги, а також низка послуг у сфері IT та логістики.

Крім того, розширено перелік товарів критичного імпорту. Зокрема, до нього внесені бджоли, джмелі, молочна сироватка, вершкове масло, свіжі помідори, макаронні вироби, низка безглютенових продуктів.

Оновлений список поповнився вогнетривкою глиною, мармуром, вапняним флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластиліном, вікнами, балконними дверима, металобрухтом та трамвайними вагонами.

За оцінками Нацбанку, запроваджений з початку війни перелік критичного імпорту сьогодні покриває близько 90% всього довоєнного імпорту товарів та близько 40% імпорту послуг.