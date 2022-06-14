В Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок
В Україні спростили правила виїзду за кордон для дітей на оздоровлення та відпочинок. Правила будуть дійсні під час воєнного стану в країні. Про це, з посиланням на Держприкордонслужбу, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів", - йдеться в повідомленні.
При цьому прикордонний контроль здійснюється з пред'явленням:
- згоди Нацсоцслужби на виїзд дітей;
- списків групи виїжджаючих дітей і супроводжуючих;
- паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
- погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд;
- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завірене службою у справах дітей.