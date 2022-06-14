В Україні спростили виїзд дітей за кордон на відпочинок

В Україні спростили правила виїзду за кордон для дітей на оздоровлення та відпочинок. Правила будуть дійсні під час воєнного стану в країні.﻿ Про це, з посиланням на Держприкордонслужбу, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів" , - йдеться в повідомленні.

При цьому прикордонний контроль здійснюється з пред'явленням: