Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників Азовсталі
У Мінреінтеграції повідомили, що у вівторок, 14 червня, Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників Азовсталі у Маріуполі в рамках обміну тілами загиблих військовослужбовців у Запорізькій області, повідомляє Новое время.
"Україна повернула тіла 64 героїчних захисників Азовсталі для гідного їхнього поховання", - зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій .
У Мінреінтеграції розповіли, що домовленості про обмін було досягнуто внаслідок переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.
Операція проводилася за співпраці відомства, а також ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Він проходить відповідно до норм Женевської конвенції.
4 червня стало відомо, що Україна та РФ вперше провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».
7 червня у ГУР МО уточнили, що вже вдалося повернути тіла 210 українських військових, більшість із них обороняли Азовсталь.
Наразі триває процес впізнання.