У Мінреінтеграції повідомили, що у вівторок, 14 червня, Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників Азовсталі у Маріуполі в рамках обміну тілами загиблих військовослужбовців у Запорізькій області, повідомляє Новое время.

"Україна повернула тіла 64 героїчних захисників Азовсталі для гідного їхнього поховання" , - зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій .

У Мінреінтеграції розповіли, що домовленості про обмін було досягнуто внаслідок переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилася за співпраці відомства, а також ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Він проходить відповідно до норм Женевської конвенції.

4 червня стало відомо, що Україна та РФ вперше провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».

7 червня у ГУР МО уточнили, що вже вдалося повернути тіла 210 українських військових, більшість із них обороняли Азовсталь.

Наразі триває процес впізнання.