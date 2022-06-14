Лазебна: пенсійної реформи цьогоріч не буде

Через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу довелося призупинити. Але в довгу скриньку її відкладати не збираються, вже наступного року її використовують для повернення в Україну тих, хто виїхав, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

"Цього року я думаю ні, цього року нам треба всім вижити" , - сказала вона.

За словами Лазебної, а ось у наступний рік якраз накопичувальні пенсійні рахунки може бути дуже хорошою перспективою для повернення людей у країну.

"Ми зараз над цим думаємо. Які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, щоб створити ці рахунки. Це не просто перспектива для людини, а й ресурс, який може бути використаний на відновлення України" , - додала вона.

Раніше Лазебна заявила, що близько 300 тисяч українців, які опинилися на окупованих територіях, не можуть отримати пенсії. Пошта не може донести людям гроші.