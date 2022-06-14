Туреччина розпочала прокладання газопроводу до родовища у Чорному морі

У Туреччині спустили в море першу трубу газопроводу від родовища Сакарія в Чорному морі, де два роки тому знайшли значні поклади природного газу, повідомляє Новое время.

У церемонії взяв участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть до системи у 2023 році. Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів із 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі" , — заявив Ердоган.

Також у Туреччині розпочало роботу нове четверте в країні бурове судно Абдулхамід Хан, яке розпочне прокладання труб нового газопроводу на мілководді. Найближчим часом буде розпочато будівництво берегової частини трубопроводу.

У серпні 2020 року Ердоган повідомив, що бурове судно Fatih виявило 320 млрд кубометрів природного газу на газовому родовищі Сакарія у свердловині Дунай-1. У жовтні 2020 року у свердловині Дунай-1 було виявлено ще 85 млрд кубометрів газу. Після виявлення ще 135 млрд кубометрів у свердловині Амасра-1, знайдені Туреччиною запаси природного газу в Чорному морі досягли 540 млрд кубометрів.

Очікується, що початок видобутку власного природного газу в Чорному морі дозволить Туреччині зменшити, а згодом позбавитися залежності від імпорту природного газу з Росії.

Наразі Туреччина отримує російський газ двома нитками газопроводу Турецький потік, він був запущений у 2020 році з потужністю до 15,75 млрд кубометрів газу на рік.