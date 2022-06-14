МВС: Українські права отримали статус європейських

В МВС України повідомляють, що відтепер українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу. Обміняти свої старі права можна з легкістю у сервісних центрах МВС, повідомляє Сьогодні.

Адаптація до європейських стандартів виражається в таких змінах:

замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені;

у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Як обміняти своє посвідчення?

Обміняти своє старе посвідчення можна у сервісних центрах МВС.

Для обміну посвідчення водія необхідно мати: