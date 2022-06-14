МВС: Українські права отримали статус європейських
В МВС України повідомляють, що відтепер українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу. Обміняти свої старі права можна з легкістю у сервісних центрах МВС, повідомляє Сьогодні.
Адаптація до європейських стандартів виражається в таких змінах:
- замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені;
- у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
Як обміняти своє посвідчення?
Обміняти своє старе посвідчення можна у сервісних центрах МВС.
Для обміну посвідчення водія необхідно мати:
- паспорт;
- копію ІПН;
- посвідчення водія.