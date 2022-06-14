У Китаї дозволили "невійськове" використання армії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав документ, що дозволяє "невійськове" використання китайської армії. Ці дії викликають побоювання, що Пекін готується до вторгнення на острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", яка не класифікується як війна. Про це, з посиланням на Radio Free Asia, повідомляє Корреспондент.

Директива, підписана Сі, набирає чинності 15 червня.

"Вона здебільшого систематично регулює основні принципи, організацію та командування, види операцій, оперативну підтримку та політичну роботу, а також їхнє виконання військами. Вона закладає правову основу для проведення військових операцій без війни" , - йдеться у повідомленні.

Серед цілей документа - підтримання національного суверенітету, регіональної стабільності та регулювання організації та проведення мирних воєнних операцій.