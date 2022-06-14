Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО

Жителі Львівської, Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Львівська область

Як повідомляє місцева влада, зараз працюють системи ППО.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває" , - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова також інформує, що звуки вибухів чути у Львівській області, однак в самому місті тихо.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" , - пише Садовий.

Тернопільська область

Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку" , - повідомляє Надал.

Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях" , - повідомляє Труш.

Одеська область

Тим часом про роботу ППО також повідомив і мер Одеси Геннадій Труханов.