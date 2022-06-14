Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО
Жителі Львівської, Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Львівська область
Як повідомляє місцева влада, зараз працюють системи ППО.
"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Мер Львова також інформує, що звуки вибухів чути у Львівській області, однак в самому місті тихо.
"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!", - пише Садовий.
Тернопільська область
Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - повідомляє Надал.
Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - повідомляє Труш.
Одеська область
Тим часом про роботу ППО також повідомив і мер Одеси Геннадій Труханов.
"Звуки, які ви чуєте, це працює ППО! Залишайтеся в укритті!", - пише він.