Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО

Жителі Львівської, Хмельницкой Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Львівська область

Як повідомляє місцева влада, зараз працюють системи ППО.

"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється" , - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова також інформує, що звуки вибухів чути у Львівській області, однак в самому місті тихо.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" , - пише Садовий.

Тернопільська область

Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку" , - повідомляє Надал.

Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"За попередньою інформацією, щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється" , - повідомляє Труш.

Одеська область

Тим часом про роботу ППО також повідомив і мер Одеси Геннадій Труханов.

"Звуки, які ви чуєте, це працює ППО! Залишайтеся в укритті!" , - пише він.

Хмельницкая область

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також повідомив обставини ракетної атаки окупантів на регіон: