Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО
Жителі Львівської, Хмельницкой Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Львівська область
Як повідомляє місцева влада, зараз працюють системи ППО.
"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Мер Львова також інформує, що звуки вибухів чути у Львівській області, однак в самому місті тихо.
"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!", - пише Садовий.
Тернопільська область
Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - повідомляє Надал.
Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"За попередньою інформацією, щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - повідомляє Труш.
Одеська область
Тим часом про роботу ППО також повідомив і мер Одеси Геннадій Труханов.
"Звуки, які ви чуєте, це працює ППО! Залишайтеся в укритті!", - пише він.
Хмельницкая область
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також повідомив обставини ракетної атаки окупантів на регіон:
"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється."