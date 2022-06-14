Міноборони ФРН: Німецькі гаубиці скоро вирушать в Україну

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 незабаром будуть відправлені в Україну, повідомляє Новое время.

За її словами, українські військові незабаром завершать навчання роботі із цією зброєю.

Коли саме гаубиці будуть доставлені на місце та за яким маршрутом, не розголошується.

Німеччина готова надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів бундесверу.

Крім того, уряд ФРН спільно зі США займається підготовкою постачання реактивних систем залпового вогню, яких гостро потребує українська армія.