Укрпошта та "Нова пошта" відновлюють доставку з AliExpress

Укрпошта й "Нова пошта" з 15 червня відновлюють доставку посилок із китайського маркетплейсу AliExpress. У "Новій пошті" доставка можлива до будь-якого робочого відділення. В Укрпошті замовити товари поки що вийде лише в 14 областей країни, повідомляє Ділова столиця.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі, що отримати замовлення зможуть мешканці 14 областей країни: Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької.

Решта регіонів додаватиметься поступово.

Як уточнив глава компанії, доставка товарів до України здійснюватиметься через одну з європейських країн.

Також, за його словами, зараз складно спрогнозувати, як швидко приходитимуть замовлення.

"Наразі про це складно одразу сказати, оскільки міжнародна логістика під час війни буває несподіваною" , — прокоментував Смілянський.

Він пообіцяв, що поштовий оператор зробить усе можливе, аби повернути довоєнні терміни доставки.

"Нова пошта" також із завтрашнього дня відновлює доставку з AliExpress.

Замовити товари можна в одне з робочих відділень приватного поштового оператора або в поштомат.

Компанія опублікувала докладну інструкцію, як зробити замовлення:

купуючи товар на AliExpress, треба вибрати опцію AliExpress Standard Shipping;

після цього натисніть на Self-pickup;

далі необхідно вибрати відділення або пошти на карті;

останній пункт — оплата товару.

До повномасштабного вторгнення клієнти "Нової пошти" щодня замовляли приблизно 2,6 тонн товарів з AliExpress.