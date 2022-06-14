Львівська ОВА: внаслідок падіння уламків ракети травмовані четверо людей

У Львівській області внаслідок падіння уламків ракети травмовані четверо людей, серед них — дитина. Про це повідомив﻿ начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Він додав, що запускали ракету з південно-східного напрямку.