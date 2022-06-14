Валютний ринок в умовах війни: день 111-й

У вівторок, 14 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю, 10 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 25,005 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 148,364 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,05 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 10 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 33,6 млн доларів: на 184,90 млн доларів було подано заявок на покупку та на 218,50 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,5339 гривень, а продають по 30,8392 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 14 червня зріс на 1785 млн. і склав 62543,7 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 2, 3, 7 місяців та 1,5 року, а також випуск у євро терміном на 1 рік. При цьому, попри різке підвищення облікової ставки НБУ, прибутковість щодо ОВДП піднімати не планують.

Курс готівкового долара у вівторок припинив зростати і навіть трохи знизився. Сьогодні у столиці оптові обмінні пункти продають готівкового «американця» по 35,55-35,60 гривень, що на 20 копійок дешевше, ніж учора. Подорожчав долар і в інших містах. Так, у Луцьку сьогодні долар продають по 35,55 гривень, у Дніпрі – по 35,60 гривень, у Запоріжжі – по 35,70 гривень.

Євро на FOREX внаслідок сильного триденного падіння опустилось до позначки 1,0397 долара, проте сьогодні долар у світі почав дешевшати, що допомогло євро трохи скоригувати падіння. На момент написання статті євро у світі торгується на рівні 1,0450-1,0452 долара. Готівкове євро в Україні подешевшало порівняно із вчорашнім днем на 15-20 копійок. Зокрема, у Києві євро сьогодні продають за 37,55-37,65 гривень.

"Криптовалюта №1" біткоїн прискорив падіння. Зранку у вівторок, 14 червня, його ціна на популярній криптовалютній біржі Binance ненадовго опустилася до 20846 $. Весь криптовалютний ринок збентежений, адже падає не тільки біткоїн, а й інші криптовалюти. Критичним рівнем ціни біткоїна є 20000$. Якщо ціна опуститься нижче, може початися панічний розпродаж, і тоді спрогнозувати, до якого рівня подешевшає біткоїн, буде дуже складно.